De Graafschap verliest topper van Cambuur en is koppositie weer kwijt

De Graafschap verspeelt kostbare punten in treurspel bij Go Ahead Eagles

13 oktober DEVENTER - De Graafschap is voor de tweede keer dit seizoen tegen puntenverlies aangelopen. De Doetinchemse club, titelkandidaat in de eerste divisie, kwam dinsdagavond na een zwak optreden niet verder dan 0-0 tegen Go Ahead Eagles.