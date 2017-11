De Graafschap vermorzelt koploper Jong Ajax

De Graafschap speelde op De Toekomst in Amsterdam een uitstekende eerste wedstrijd, de beste sinds tijden. De ploeg van trainer Henk de Jong toonde geen enkel ontzag voor de koploper in de eerste divisie en zette vaak snel druk. In de tweede minuut al kreeg Fabian Serrarens de grote eerste kans en even later was de linksbuiten van de Superboeren weer gevaarlijk.

De Graafschap-doelman Filip Bednarek moest na een kwartier spelen voor het eerst aan het werk, maar pareerde het schot van Noussair Mazraoui. Na 25 minuten kwam De Graafschap terecht op voorsprong. Daryl van Mieghem brak op rechts door en legde de bal op een presenteerblaadje klaar voor El Jebli: 0-1.

Jong Ajax bleef daarna meer achter De Graafschap aanlopen, maar kreeg in de eerste helft toch nog één grote kans. In de 38ste minuut kapte rechtsbuiten Noa Lang zich vrij en schoot hard in, maar opnieuw redde Bednarek bekwaam.

In de tweede helft ging De Graafschap door en werd daar al in de eerste minuut na de pauze voor beloond. Jordy Tutuarima speelde zich knap vrij en legde de bal terug op Sjoerd Ars, die uit de draai voor de 0-2 zorgde.

Eén minuut later had Van Mieghem, op aangeven van Tutuarima, de wedstrijd al moeten beslissen, maar de aanvaller schoot alleen voor doelman Norbert Alblas zwak in.

Het was slechts uitstel van executie, want De Graafschap zette de jonge godenzonen volledig voor schut. In de 58ste minuut zorgde Anthony van den Hurk, net ingevallen voor Sjoerd Ars, vanaf de strafschopstip voor 0-3 en drie minuten later maakte Van Mieghem er met een lob (prachtige assist Mark Diemers) er zelfs 0-4 van.

Daarna nam De Graafschap wat gas terug en speelde de wedstrijd simpel uit. Twee minuten tijd moest het geplaagde Jong Ajax ook nog met tien man verder toen invaller Kay Sierhuis zijn tweede gele kaart ontving. Daar profiteerden de Achterhoekers nog een keer van. In de laatste minuut volleerde invaller Tim Receveur een vrije trap van Diemers knap in de touwen: 0-5.

Door de knappe overwinning is De Graafschap gestegen naar de vijfde plek. De achterstand op NEC, de nieuwe koploper, blijft zes punten. Over twee weken (vrijdag 17 november) vindt de Gelderse derby tussen De Graafschap en NEC plaats.

Jong Ajax-De Graafschap 0-4 (0-1). 25. 0-1 El Jebli, 46. 0-2 Ars, 58. 0-3 (pen.) Van den Hurk, 61. 0-4 Van Mieghem.

Scheidsrechter: Van de Graaf.

Gele kaart: Dani de Wit, Sierhuis, Bakker (Jong Ajax), Diemers, S. Nieuwpoort (De Graafschap).

Rode kaart: Sierhuis (Jong Ajax, 88. 2 x geel)

Aantal toeschouwers: 1.103.