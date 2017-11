De Graafschap verpulvert FC Eindhoven

Met de zesde competitiezege spoelden de Superboeren de bittere nasmaak van de Gelderse topper tegen NEC (1-3 nederlaag) grotendeels weg. De Graafschap haakte vorige week voorlopig af in de strijd om directe promotie, maar nestelde zich met de overwinning stevig in de subtop. De ploeg van trainer Henk de Jong klom naar de vierde plek.

De toeschouwers op De Vijverberg kregen een vermakelijke openingsfase voorgeschoteld. Dat was mede te danken aan de Brabantse bezoekers, die met lef voetbalden. Het spel golfde op en neer en aan beide kanten ontstonden er mogelijkheden. Daryl van Mieghem zorgde namens De Graafschap voor het meeste gevaar, maar hij vond telkens doelman Ruud Swinkels op zijn pad. Bij Eindhoven was Jellert van Landschoot er een keer dichtbij.

Plaaggeest

Van Mieghem vormde een plaaggeest voor de Eindhoven-defensie en zorgde na 33 minuten ook voor de openingstreffer. De aanvaller draaide een vrije trap fraai in de verre hoek: 1-0. De topscorer van de Superboeren bracht zijn doelpuntentotaal daarmee op zeven. De Graafschap kwam daarna twee keer goed weg bij pogingen van Tibo van de Velde, maar was zelf ook nog dicht bij de 2-0. Mark Diemers trof, via het lichaam van Swinkels, de buitenkant van de paal.

De Achterhoekers pakten na rust direct het initiatief en verdubbelden na 50 minuten de score. Ditmaal was Van Mieghem de aangever. Zijn hoekschop werd keurig binnengekopt door aanvoerder Sven Nieuwpoort: 2-0. Na 57 minuten werd de doorgebroken Anthony van den Hurk, terug in de basis, in de zestien ten val gebracht door Hervé Matthys. Matthys kreeg een rode kaart en Van den Hurk benutte de toegekende strafschop: 3-0.

Tegen tien man verzuimde De Graafschap de score in eerste instantie verder op te voeren. Zo miste Van Mieghem één op één met Swinkels en kopte de ingevallen Sjoerd Ars rakelings naast. De Superboeren combineerden er lustig op los en na 83 minuten was het wel raak. Invaller Tim Receveur was het eindstation na een prima aanval: 4-0.