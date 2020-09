De Graafschap verpulvert Roda JC bij Lieftink-show

Elmo Lieftink was de grote man bij De Graafschap. Met twee doelpunten - de een nog mooier dan de ander - maakte de middenvelder voor rust al het verschil. Bij de Superboeren maakte Johnatan Opoku zijn basisdebuut. Dat ging ten koste van Mohamed Hamdaoui. Ook Jordy Tutuarima verscheen aan de aftrap. De linksback kreeg na lange tijd weer de voorkeur boven Roland Baas. Bij Roda JC ontbraken twee spelers vanwege een positieve coronatest, onder wie aanvaller Jordy Croux. Bij de club uit Kerkrade stond met Robert Klaasen een ex-Superboer in de basis. De kersverse aanwinst Fabian Serrarens, ook met een De Graafschap-verleden, begon op de bank.

Lieftink-show

Wie dacht aan een heuse topper - Roda won zijn eerste twee wedstrijden met ruime cijfers - kwam bedrogen uit. Na een moeizaam openingskwartier nam De Graafschap het initiatief in handen. De ploeg van trainer Mike Snoei zette hoog druk en dat leverde na 19 minuten de openingstreffer op.



Roda leverde in de opbouw de bal in bij Lieftink. De controleur dacht geen moment na en haalde van een kleine dertig meter vernietigend uit: 1-0.



Het bleek de inleiding van de grote Lieftink-show. De middenvelder leek met dynamiet in zijn linkerschoen te voetballen. Na 24 minuten nam hij een afvallende bal ineens op de pantoffel. Roda-doelman Youri Roulaux was kansloos: 2-0. Met de comfortabele voorsprong op zak voetbalden de Superboeren frank en vrij. De Graafschap was oppermachtig en trakteerde de 3226 toeschouwers op aantrekkelijk aanvalsspel.