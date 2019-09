De Graafschap verspeelt bij Roda JC de koppositie

De Graafschap-trai­ner Snoei: ‘Natuurlijk leeft de strijd om de periodeti­tel’

26 september DOETINCHEM - De Graafschap kan vrijdagavond (20.00 uur) in het uitduel bij Roda JC in theorie al zijn eerste prijs van het seizoen pakken. Bij winst in Kerkrade en gunstige uitslagen op de andere velden legt de Doetinchemse club, koploper in de eerste divisie, beslag op de eerste periodetitel.