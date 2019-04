De Graafschap verzuimt slag te slaan tegen FC Groningen

De Graafschap-trai­ner De Jong: ‘In vier dagen zes punten laten liggen’

2 april GRONINGEN - De Graafschap-trainer Henk de Jong besefte dinsdagavond na afloop van het uitduel bij FC Groningen (1-0 nederlaag) dat zijn ploeg zichzelf na het verlies tegen Heracles Almelo (1-2) opnieuw tekort had gedaan. ,,We hebben in vier dagen zes punten laten liggen.”