De Graafschap: vijf overwinningen op een rij

OSS - De Graafschap heeft vrijdagavond bij FC Oss de vijfde overwinning op rij geboekt: 1-4. De Superboeren, die zich al geplaatst hebben voor de halve finales van de play-offs op 10 en 13 mei, blijven met 16 punten uit 7 wedstrijden ook kans houden op de vierde periodetitel in de eerste divisie.

Door de 1-0 overwinning op Jong FC Utrecht is nu ook al zeker dat Telstar de tegenstander van De Graafschap wordt in de play-offs op 10 en 13 mei. Alleen is nog onduidelijk welke ploeg met een uitwedstrijd begint. Zowel De Graafschap als Telstar heeft 61 punten. Beide ploegen ontmoeten elkaar volgende week vrijdag op De Vijverberg. Wint De Graafschap van de Noord-Hollanders, dan start de ploeg van trainer Henk de Jong op 10 mei met een uitduel in Velsen.

De Graafschap trof in het Frans Heesen stadion een defensief FC Oss. De ploeg van trainer Klaas Wels speelde in een 5-3-2-formatie en hield de ruimtes klein. Het werd er voor de Superboeren niet makkelijker op toen Fatih Kamaci al in de 14e minuut de score opende. De aanvallende middenvelder schoot van dichtbij een voorzet van Richard van de Venne achter doelman Filip Bednarek: 1-0.

De Graafschap had in de eerste helft veel meer balbezit, maar kreeg geen enkele uitgespeelde kans. FC Oss was na ruim een half uur spelen zelfs dicht bij de 2-0, maar Kamaci schoot een ingestudeerde vrije trap naast.

Ommekeer

De tweede helft was nog geen vier minuten oud toen Youssef El Jebli met een prachtige boogbal FC Oss-doelman Xavier Mous het nakijken gaf en de stand weer in evenwicht bracht: 1-1.

In de 56ste minuut moest FC Oss voorgoed de verdedigende stellingen verlaten. Tarik Tissoudali bediende Daryl van Mieghem op maat en de huurling van Heracles Almelo volleerde knap raak: 1-2. Na ruim een uur was de wedstrijd al in Doetinchems voordeel beslist toen Tissoudali Mous voor de derde keer klopte: 1-3.

In de laatste minuut zorgde Fabian Serrarens met een schot voor de 1-4 eindstand.