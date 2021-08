De Graafschap-voetballer Fortes laat WK-kwalificatieduels schieten: ‘Wil de bevalling voor geen goud missen’

De Graafschap wil progressie nu ook aan eigen publiek tonen

19 augustus DOETINCHEM - De Graafschap wil vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda (aanvang 20.00 uur) laten zien dat de uitglijder tijdens de competitie-ouverture in de Keuken Kampioen divisie tegen Roda JC (0-3) een incident was.