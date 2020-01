De Graafschap-voetballer Versteeg speelt met Spakenburg tegen Ajax: ‘Shirt van Van de Beek scoren’

De Graafschap-trai­ner Snoei: ‘We zijn weer op de goede weg’

18 januari ALMERE - De Graafschap-trainer Mike Snoei stapte vrijdagavond goedgemutst de bus richting Doetinchem in na de knappe uitzege bij Almere City FC (0-2). ,,We hebben de koppositie weer in zicht, het worden nog spannende maanden", zei de coach van de Doetinchemse eerstedivisionist.