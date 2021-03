De Graafschap-voorzitter haalt na transfersoap rond Seuntjens uit naar NAC-trainer: ‘Fuck Steijn’

De Graafschap met Seuntjens tegen Telstar: ‘Ralf gaat nog heel bijzondere dingen voor ons doen’

11 maart DOETINCHEM - Ralf Seuntjens is zijn aanvoerdersband kwijt, maar staat vrijdagavond (21.00 uur) in het uitduel bij Telstar gewoon aan de aftrap bij De Graafschap. Trainer Mike Snoei van de Doetinchemse eerstedivisionist zegt er alle vertrouwen in te hebben dat de spits, wiens transfer naar NAC Breda deze week voor veel onrust zorgde, nog een belangrijke rol gaat spelen in de promotiestrijd.