De Graafschap: Vuurwerk kwam uit vak MVV

Koolhof viert zege op De Graafschap ingetogen

10:52 DOETINCHEM - Dean Koolhof toonde vrijdagavond bij zijn rentree op De Vijverberg weinig mededogen met zijn oude club De Graafschap. De middenvelder van MVV was bij beide Limburgse treffers betrokken en had daarmee een belangrijk aandeel in de 1-2 zege op de Doetinchemse eerstedivisionist. De Duivenaar vierde het feest echter ingetogen.