De Graafschap wereldkampioen scouten

Zo werd De Graafschap de eerste club in Nederland zonder scoutingsapparaat. Lötters en de Doetinchemse club steggelden nog enkele maanden over het vertrek, maar zijn inmiddels uit elkaar. Na dertien jaar in vaste dienst is Lötters, die spelers als Steve de Ridder, Oussama Assaïdi en Vincent Vermeij naar De Vijverberg haalde, een illusie armer en een afkoopsom rijker. Het moet gezegd; het vertrek van Lötters heeft De Graafschap geen windeieren gelegd. De ene na de andere goede speler haalde Hofstede naar de Achterhoek. Ja, de voorgaande zinnen zijn cynisch bedoeld. Wie het gestuntel op de transfermarkt ziet, kan ook niet anders dan cynisch worden.

Michael de Leeuw, die in Amerika een kruisbandoperatie had ondergaan in zijn periode bij Chicago Fire en liever niet op kunstgras voetbalt, wilde graag terugkeren naar De Graafschap. Maar het belletje van Hofstede liet zo lang op zich wachten dat De Leeuw nu elke dag op kunstgras traint bij concurrent FC Emmen.



In Drenthe voetbalt dit seizoen ook Caner Cavlan, afgelopen zomer gratis op te halen. Hofstede, die Cavlan toch goed kende uit zijn tijd als commissaris, had geen belangstelling. Op beelden van Wyscout had hij waarschijnlijk betere linksbacks gezien.



Morgen begint De Graafschap weer aan de competitie weer en er is nog bitter weinig gebeurd op de transfermarkt. Niet gek, want wie geen netwerk heeft en zelf zelden tot nooit een wedstrijd bekijkt, kan geen goede spelers halen. De selectie van De Graafschap herbergt 25 spelers en de totale transferwaarde bedraagt 0 (!) euro. Geen cent meer, want voor bijna geen enkele speler van de club is belangstelling. Ik zeg: ga lekker door met het bekijken van beelden en zoek een goede keeper. Ja, ook dit is cynisme.