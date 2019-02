De Graafschap wil meedoen aan eredivisie voor G-voetballers

Hoe het team van De Graafschap er precies gaat uitzien, is nog onduidelijk. De club wil bij het samenstellen van een ploeg samenwerken met amateurvoetbalverenigingen uit de Achterhoek die al over een of meerdere G-teams beschikken. ,,Het draait straks niet om de punten, maar vooral om het plezier en het sporten. Dat is belangrijk voor deze groep jongeren.’’



Vitesse doet vooralsnog niet mee aan de Bijzondere Eredivisie, maar zegt het initiatief een warm hart toe te dragen en met interesse te volgen. NEC is niet benaderd. Een van de regels is dat het eerste elftal van een betaald voetbalclub in de reguliere eredivisie moet spelen om deel te mogen nemen, vertelt Bais. De hoofdmacht van De Graafschap bezet in die competitie nu de een-na-laatste plaats. ,,Onze selectie zal er dus alles aan moeten doen op het hoogste niveau te blijven, ook voor ons toekomstige G-team.’’



De start van de Bijzondere Eredivisie wordt uitgezonden door KRO-NCRV met een tv-programma op NPO1.