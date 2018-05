De Graafschap wil Stef Nijland

De Graafschap heeft inmiddels al twee gesprekken met Nijland gevoerd. Trainer Henk de Jong wil de aanvaller, die PEC Zwolle in 2014 de Supercup bezorgde, er graag bij hebben.

Nijland kwam in het verleden ook uit voor FC Groningen, PSV, NEC en Willem II. Nijland gold tien jaar geleden als een van de grootste talenten van Nederland en vertrok in 2008 naar PSV. In Eindhoven brak hij echter nooit door.