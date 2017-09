De Graafschap wint moeizaam van Jong FC Utrecht

Op het complex van het Spakenburgse IJsselmeervogels kregen de paar honderd toeschouwers een weinig vermakelijke eerste helft voorgeschoteld. De Graafschap was in de beginfase nog wel enkele keren dicht bij de openingstreffer, maar Mark Diemers (vrije trap) en Daryl van Mieghem (laag schot) misten het doel op een haar. Sjoerd Ars, voor het eerst in de basis, kopte de bal even later in kansrijke positie terug in plaats van op doel.