De Graafschap wint ook van MVV en blijft in spoor van Cambuur en Jong Ajax

Bliksemstart

Omschakeling

De Graafschap bleef de aanval zoeken en kreeg kansen. MVV loerde vooral op de omschakeling en werd daarmee ook heel gevaarlijk. Na 33 minuten voorkwam Jurjus met een katachtige redding de 2-2 bij een vrije kopkans voor Van den Hurk. Joeri Schroijen miste even later ook een dot van een kans.



De Graafschap stelde direct na rust orde op zaken. Stef Nijland was na 30 seconden het eindstation van een flitsende aanval: 3-1. Het was daarna wachten op de 4-1. Maar de thuisploeg miste de ene na de andere kans.