De Graafschap wint wéér niet: gelijkspel tegen Telstar na hectische slotfase

Dramatische eerste helft

De Graafschap leverde, net als vorige week bij FC Den Bosch (2-2), een dramatische eerst helft af. Zo’n beetje alles ging mis aan de kant van de Superboeren: aan de bal was het ronduit slordig en lag het tempo veel te laag, zonder bal oogde de ploeg van Snoei apathisch. Telstar, zeker geen wereldploeg, bleef zonder al te veel problemen overeind en hobbelde in hetzelfde tempo mee.



Veel kansen vielen er dan ook niet te noteren. Helmer zorgde met een schot voor gevaar, Toine van Huizen kreeg in kansrijke positie zijn voet niet goed achter de bal. De bezoekers uit Velsen-Zuid kwamen na 36 minuten zelfs aan de leiding. Uit een hoekschop kopte Benaissa Benamar de bal van dichtbij binnen: 0-1.



De Graafschap werd halverwege getrakteerd op een fluitconcert. Snoei greep in en bracht met Stef Nijland een extra speler met aanvallende kwaliteiten binnen de lijnen. De thuisploeg drong meer aan en kreeg ook kansen in overvloed. Nijland had binnen een kwartier twee keer de gelijkmaker op zijn schoen. Eerst faalde hij oog in oog met Van de Maaten, even later spatte zijn verwoestende uithaal op de lat uiteen.