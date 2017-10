De Graafschap zakt ver weg in eerste helft tegen hekkensluiter: 0-0

,,Ik vond er niks meer aan. Het was niet leuk meer om naar te kijken. Ik wil als trainer het publiek vermaken, maar dat lukte niet meer’’, gaf de trainer als verklaring voor het wisselen van systeem.



De nieuwe veldbezetting betekent ook een terugkeer van Youssef El Jebli in de basis. De aanvallende middenvelder moet de drie voorwaartsen ondersteunen. Sjoerd Ars staat in de spits, terwijl Anthony van den Hurk de 'valse' linksbuiten is. Daryl van Mieghem staat rechtsbuiten.



De wedstrijd tussen De Graafschap en Helmond Sport begint vanavond om 20.00 uur in het Lavans Stadion in Helmond.