De Graafschap ‘zeer ongelukkig’ met mogelijke verplaatsing van wedstrijd tegen Ajax

De wedstrijd tussen De Graafschap en Ajax, in de voorlaatste speelronde van de eredivisie, staat op het programma voor zondag 28 april (14.30 uur). Maar als de Amsterdammers zich deze maand ten koste van Juventus voor de halve finale van de Champions League plaatsen, wil de KNVB het duel vervroegen naar vrijdag 26 april. De voetbalbond zou daarmee afwijken van zijn stelregel dat alle eredivisieduels in de laatste twee speelronden op hetzelfde moment moeten worden afgewerkt.

Degradatiestrijd

De Graafschap heeft de voetbalbond laten weten niet blij te zijn met de mogelijke verplaatsing. Ostendorp wijst daarbij op de belangen van de Doetinchemse club in de degradatiestrijd. De Superboeren vechten nog om rechtstreeks lijfsbehoud en spelen zelf op dinsdag 23 april tegen concurrent FC Emmen. Drie dagen eerder wacht het uitduel bij VVV-Venlo. ,,Dan zouden wij drie wedstrijden in zeven dagen spelen. Bovendien weten de concurrenten dan op 28 april al wat wij tegen Ajax hebben gedaan’’, zegt Ostendorp.

De directeur weigert echter het woord ‘competitievervalsing’ in zijn mond te nemen. ,,Want wij zien ook het probleem en de onmogelijkheden voor de KNVB. Er is geen tot weinig ruimte in het speelschema om uit te wijken. Maar de bond snapt ook onze bezwaren en zal met de lokale autoriteiten moeten kijken naar een oplossing. Uiteindelijk hebben wij als club geen stem in de speeldatum. Maar we willen wel snel duidelijkheid, omdat wij ook met een wedstrijdorganisatie zitten’’, zegt Ostendorp.