De Graafschap zet de veldverwarming aan en dat zorgt voor veel extra kosten

Onder de 7 graden

‘Dit is niet grappig’

Veldverwarming is ontzettend duur. Eén week veldverwarming komt overeen met het jaarverbruik van dertig gezinnen, berekende de Belgische krant Het Nieuwsblad tien jaar geleden. Het is duidelijk dat ze bij De Graafschap met tegenzin de gaskraan hebben opengedraaid.



,,Dit is niet grappig”, aldus Ostendorp. ,,We hebben nog redelijk voordelig in kunnen kopen, betalen nu 1 euro per kuub gas meer dan vorig jaar. Het is nog te doen, maar je snapt dat wij niet zitten te wachten op een strenge winter.”