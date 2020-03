De Graafschap ziet concurrent FC Volendam winnen in promotiestrijd

video Tegenslag maakt scheids sterker voor beladen duel De Graafschap: ‘Na jaar op bed leer je wel relative­ren’

11:52 Rob Dieperink raasde in sneltreinvaart van een bijveldje in Eibergen naar het betaalde voetbal. Zondag fluit hij voor de tweede keer op rij het oostelijke treffen tussen Go Ahead Eagles en De Graafschap. Druk maakte hij zich al lang niet meer. Daarvoor heeft de Borculose arbiter door fysieke malheur wel leren relativeren.