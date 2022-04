De Graafschap zonder Brittijn naar kwakkelend FC Volendam: ‘De dingen die we willen, lukken nu wat beter’

Strijd om nacompetitieticket

De Doetinchemse club wil tegen de dolende Palingboeren - de nummer twee is al zes duels op rij zonder zege - een nieuwe stap zetten op weg naar de play-offs. De Graafschap heeft sinds maandag (NAC verloor met 1-0 bij Jong Utrecht) de achtste plaats weer in handen in de Keuken Kampioen Divisie. Die plek levert aan het einde van het reguliere seizoen een nacompetitieticket op.

Vertrouwen

,,De dingen die we graag willen, lukken wat beter”, zegt Vreman over het toegenomen zelfvertrouwen. ,,De uitvoering is beter. Ik verwacht van Volendam een beetje hetzelfde als van Emmen. Het ligt aan onszelf of we hetzelfde op de mat kunnen leggen. Volendam zit in een mindere fase, maar wij moeten zelf zorgen dat het de goede kant opvalt. Wij moeten hen fouten laten maken.”