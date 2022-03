De Graafschap zonder Fortes, Korte, Acheffay en Lieftink naar Roda JC

Fortes liep afgelopen vrijdag in de verloren wedstrijd bij NAC Breda (2-0) tegen zijn vijfde gele kaart van dit seizoen op en is automatisch voor één wedstrijd geschorst.

De Graafschap reist maandag in crisissferen af naar Kerkrade. De ploeg van trainer Reinier Robbemond is al weken hopeloos uit vorm, maar beleefde afgelopen vrijdag tegen een veredeld B-elftal van NAC een nieuw dieptepunt. Volledig kansloos waren de Doetinchemmers.

Robbemond meldde dat de nederlaag ‘volledig verdiend’ was. Het was de eerste keer dit seizoen dat hij dit oordeel velde.

De trainer van De Graafschap lag vrijdag tijdens en na het duel bij NAC ook onder vuur van de meegereisde aanhang. De Superboeren zijn inmiddels afgezakt naar een achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie en scoorden al drie wedstrijden niet meer. Deelname aan de play-offs is ineens geen zekerheid meer.

In Breda wisselde Robbemond de schutterende centrumverdediger Jasper van Heertum al in de rust voor Milan Hilderink. Of Achterhoeker Hilderink bij Roda JC opnieuw in de basis mag beginnen, is niet duidelijk.