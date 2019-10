De Graafschap zonder Hamdaoui tegen Vitesse; Van Huizen vervangt Van de Pavert

De Graafschap-trainer Mike Snoei hult zich in aanloop naar de wedstrijd tegen de Arnhemse eredivisionist in nevelen over zijn opstelling. Maar Hamdaoui wordt tegen Vitesse vervangen door Stef Nijland of Jeremy Helmer.



Zeker is dat Toine van Huizen na een enkelblessure terugkeert in het hart van de defensie. De verdediger neemt de plek in van de geschorste Ted van de Pavert.



Achter de naam van spits Ralf Seuntjens staat nog een vraagteken. ,,Ralf maakt een steeds fittere indruk. Maar we bekijken de komende tijd steeds per dag hoe het gaat. Hij moet dinsdag zelf aangeven of hij fit genoeg is te starten.’’