De Graafschap zonder Schuurman en Lammers tegen hekkensluiter

De Graafschap moet afrekenen met wisselval­lig­heid: ‘We weten volgende week hoe goed we echt zijn’

DOETINCHEM - De Graafschap wil in het slotstuk van de eerste seizoenshelft de opmars in de Keuken Kampioen Divisie extra cachet geven. De Doetinchemse club moet in de komende duels met FC Eindhoven en Willem II afrekenen met de wisselvalligheid.

10 december