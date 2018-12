De Graafschap zonder Serrarens tegen ADO Den Haag; Nijland in de spits

Serrarens liep dinsdag tijdens de training een flinke wond aan zijn scheenbeen op. ,,Er zitten zeven hechtingen in, het is een lelijke plek. De wedstrijd tegen ADO komt te vroeg voor hem’', zei De Graafschap-trainer Henk de Jong vrijdag na de afsluitende training op het kunstgras van DZC’68.

El Khayati

Bij ADO Den Haag keert topscorer Nasser El Khayati terug van een spierblessure. ,,Hij is een bepalende speler, we moeten hem niet in zijn kracht laten komen. Maar ADO is meer dan El Khayati. Ze hebben veel routine en fysieke kracht’', aldus De Jong. ,,Wij moeten positief blijven en uitgaan van eigen krachten. Als wij aan het voetballen komen, liggen er mogelijkheden op een resultaat.”