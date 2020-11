De Graafschap zonder Tutuarima en Verbeek in topper tegen Cambuur: ‘Onder de indruk van hun voetbal’

DOETINCHEM - De Graafschap moet het donderdagavond (21.00 uur) in de topper tegen SC Cambuur doen zonder Jordy Tutuarima en Danny Verbeek. Daryl van Mieghem keert bij de Doetinchemse eerstedivisionist terug in het basiselftal.

Tutuarima is na ziekte nog niet fit genoeg om aan te sluiten bij de wedstrijdselectie. De linksback wordt net als afgelopen zaterdag tegen FC Dordrecht (0-2 zege) vervangen door Roland Baas. Verbeek is nog op de weg terug van een hamstringblessure.

Achter de naam van Ted van de Pavert staat nog een vraagteken. De centrumverdediger kan ieder moment voor de tweede keer vader worden. Van Mieghem, tegen FC Dordrecht afwezig vanwege de bevalling van zijn tweede dochter, start weer als rechtsbuiten.

,,De situatie met Ted is nog even spannend", zegt De Graafschap-trainer Mike Snoei. ,,Ik hoop dat hij erbij is. Het is al vervelend genoeg dat we Jordy en Danny missen.”

Koppositie

De Graafschap begint als koploper aan de kraker. De Doetinchemse club heeft een punt voorsprong op Almere City. Nummer drie Cambuur volgt, met nog een duel tegoed, op drie punten.

,,Wat ik knap vind, is dat deze clubs snel over de enorme teleurstelling van vorig seizoen heen zijn gestapt", doelt Snoei op de gemiste promotie van De Graafschap en Cambuur. ,,Cambuur heeft zijn selectie nagenoeg intact gehouden. Ik ben onder de indruk van het voetbal dat zij laten zien. Van alle automatismen.”

Productief

Cambuur is met 42 doelpunten in 11 duels - een gemiddelde van 3,8 goals per wedstrijd - veruit de meest productieve ploeg in de eerste divisie. Snoei ziet desondanks kansen voor De Graafschap.

,,Het is een feit dat ze veel scorend vermogen hebben en grote uitslagen neerzetten. Maar ik heb de afgelopen weken ook kwetsbaarheden gezien. Daarvan moeten we proberen te profiteren. Wij willen onze koppositie behouden, het liefst versterken”, zegt de trainer.

,,Dit is een prachtig affiche. Ik verwacht een echt voetbalgevecht. Ik ben enorm benieuwd naar de onderlinge krachtsverhoudingen. Wij hebben, mede door de wisselingen op het middenveld, wat langer de tijd nodig om op elkaar ingespeeld te raken. Dat was vorig seizoen ook het geval. Maar ik zie bij ons veel progressie, in het spel en creëren van kansen. Dat moeten we ook tegen Cambuur proberen te laten zien.”

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: De Boer; Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Baas; Schuurman, Opoku, Lieftink; Van Mieghem, Seuntjens, Hamdaoui.