De Graafschap zonder veel moeite voorbij MVV

Tutuarima in de basis bij De Graafschap tegen MVV

14 augustus DOETINCHEM - Jordy Tutuarima begint vrijdagavond (20.00 uur) in de uitwedstrijd tegen MVV in de basis bij De Graafschap. De linksback neemt de plek over van Roland Baas. Javier Vet is vermoedelijk de vervanger van Daryl van Mieghem.