De Graafschap zorgt voor daverende stunt met zege op 'rood' Feyenoord

Bij De Graafschap maakten spits Fabian Serrarens en rechtsback Myenty Abena hun debuut in de eredivisie. Leeroy Owusu, de nieuwste aanwinst van de Superboeren, startte als linksback en op het middenveld had trainer Henk de Jong een plek ingeruimd voor Jordy Tutuarima. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst voerde na de Europese afgang bij AS Trencin (4-0 nederlaag) meerdere wijzigingen in zijn basiselftal door. Zo stonden Robin van Persie, Jean-Paul Boëtius en Tonny Vilhena aan de aftrap en keerde Eric Botteghin terug in het hart van de defensie.

De Graafschap begon alleraardigst en deelde al snel enkele speldenprikjes uit. De Superboeren hadden de zaakjes voor rust, op twee momenten na, aardig voor elkaar. Feyenoorder Jordy Clasie dwong doelman Hidde Jurjus met een afstandsschot tot een uiterste redding, Vilhena schoof een bal in kansrijke positie naast. De thuisploeg sloeg na een half uur keihard toe. Nadat Sven Nieuwpoort (kopbal op de lat) al een geweldige waarschuwing had gegeven, zorgde Serrarens voor de 1-0. De spits schoot de rebound binnen, nadat Owusu de vuisten van doelman Justin Bijlow trof.

De Graafschap kreeg na de rode prent nog meer ruimte om in de omschakeling toe te slaan. Youssef El Jebli had bij een uitbraak net te veel tijd nodig om gevaarlijk te worden. Aan de andere kant raakte Boëtius de paal. De buitenspeler van Feyenoord vergrootte even later de problemen bij zijn ploeg. Boëtius kreeg na een gele kaart meteen zijn tweede prent vanwege een cynisch gebaar en kon ook vertrekken. De Graafschap verzuimde tegen negen man het duel in het slot te gooien, waardoor het tot de laatste seconde spannend bleef. Invaller Luis Sinisterra kwam een teenlengte tekort voor de gelijkmaker. In blessuretijd maakte Stef Nijland met de 2-0 aan alle onzekerheid een einde.