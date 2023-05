De Jong vervangt Neghli bij De Graafschap tegen MVV: ‘Ik hoef de spelers niet op te peppen’

Het wordt voor De Jong zijn eerste basisplaats sinds 30 januari toen hij aan de aftrap verscheen tegen Jong FC Utrecht (1-1). Daarna kampte de aanvoerder lange tijd met een kuitblessure en in de laatste vier wedstrijden moest hij genoegen nemen met een invalbeurt.

De Graafschap moet het de rest van dit seizoen stellen zonder Neghli. De smaakmaker, goed voor elf competitiedoelpunten, brak woensdag op de training zijn sleutelbeen. Hij verhuisde na de winterstop van de rechtsbuiten- naar de nummer tien-positie.

,,Neghli had een ongelukkig moment op de training”, zegt interim-trainer Richard Roelofsen van De Graafschap. ,,Hij kwam na een duel verkeerd terecht en het was al vrij snel duidelijk dat het ernstig was. Dat is balen, maar daar moeten we ook weer mee omgaan.”

,,Het is heel jammer voor Neghli, maar hierdoor krijgt iemand anders ook weer de kans. De Jong is zijn logische vervanger. Een nummer tien voor een nummer tien. De Jong viel goed in tegen Willem II. Zijn voetballend vermogen, diepgang en leiderschap kunnen we ook tegen MVV goed gebruiken.”

De Graafschap is door de 3-2-nederlaag van vorige week tegen Willem II zo goed als uitgevoetbald. De Doetinchemse club heeft een voetbalwonder nodig om zich nog te plaatsen voor de play-offs om promotie naar de eredivisie. Met nog drie speelrondes te gaan bedraagt de achterstand op de benodigde achtste plaats zeven punten.

,,Ik hoef deze groep niet op te peppen”, vertelt Roelofsen. ,,Ze stappen makkelijk over een domper heen. De afgekeurde goal van Benschop was wel heel zuur. Vooral omdat ik na de wedstrijd hoorde dat de scheidsrechter de fout in was gegaan en naar zijn grensrechter luisterde. Enfin, daar doen we niks aan. We moeten weer verder. Aan een punt hadden we ook weinig gehad.”

,,Tegen MVV wacht ons weer een pittige wedstrijd, maar we hebben in de laatste twee thuiswedstrijden prima gespeeld, dus dat moeten we morgen proberen te herhalen. We moeten nu drie keer winnen en hopen dat de concurrentie wat foutjes maakt. De supporters moeten morgen een elftal zien waarvan de gretigheid afdruipt en dat met goed voetbal de tegenstander onder druk zet.

De Graafschap-MVV Maastricht begint vrijdag om 20.00 uur op De Vijverberg en staat onder leiding van scheidsrechter Ingmar Oostrom. De Graafschap mist nog de langdurig geblesseerden Xandro Schenk, Joel Valencia en Sam Bisselink.

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: Jurjus; Fortes, Lammers, Hillen, Büttner; Kaak, Brittijn, De Jong; Korte, Haen, Önal.