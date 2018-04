De Jong: 'We gooien 53.000 euro weg'

Er leek lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor De Graafschap. De Doetinchemmers leidden halverwege met 1-2 en kregen kansen om het duel te beslissen. ,,We hadden alles in handen, maar gaven het zelf weg. Dat zorgt voor een klotegevoel. Laat het een wijze les zijn voor de nacompetitie. Dan moeten we wel allemachtig scherp zijn in de afwerking.’’

Jong AZ kwam tien minuten voor tijd op 2-2 na geschutter van centrumverdediger Bart Straalman. ,,Hij stapte verkeerd in, maar daarvoor ging er ook van alles mis. Dat mag ons niet gebeuren. Bij de 1-0 ontbrak het ons ook aan scherpte. In de slotfase kregen we nog vier 100 procent kansen om de volle buit te pakken.’’

Domper