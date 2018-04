De Jong won al eerder vijfmaal met Superboeren

Teruglezen: De Graafschap walst in tweede helft over FC Oss heen

13 april OSS - Ondanks het bereiken van de play-offs door winst in de laatste twee wedstrijden is De Graafschap nog volop gemotiveerd. Ook de vierde periodetitel is binnen handbereik bij winst tegen FC Oss vanavond (aftrap 20.00 uur).