De teloorgang van het Gelderse profvoetbal

WAAR GING HET MIS?

1: Falend aankoopbeleid

Alles valt of staat met een goede selectie. De Graafschap is er na de promotie in 2018 niet in geslaagd meteen een eredivisiewaardig elftal neer te zetten, met een dramatische eerste seizoenshelft en laatste plaats als gevolg.



De kwaliteitsinjectie in de winterstop heeft, ondanks de opmars en het verbeterde spel, uiteindelijk net niet tot lijfsbehoud geleid. De beleidsbepalers, onder wie technisch manager Peter Hofstede, mogen zich het falende aankoopbeleid en de degradatie aanrekenen.