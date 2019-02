De VAR frustreert De Graafschap

Strafschop doet De Graafschap de das om tegen FC Utrecht

17 februari DOETINCHEM - De Graafschap is er zondagavond niet in geslaagd het gat met hekkensluiter NAC Breda te vergroten. De Doetinchemse eredivisionist ging op De Vijverberg met 0-1 onderuit tegen FC Utrecht door een benutte strafschop in het slotkwartier.