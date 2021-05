De Vijverberg in vuur en vlam: supporters De Graafschap onthalen selectie met grote sfeeractie na gelijkspel bij Cambuur

Nadat de spelersbus was gearriveerd, zette de aanhang de hele Spinnekoptribune in vuur en vlam met fakkels. Buiten het stadion ging veel siervuurwerk de lucht in en er klonk veel gezang en gejuich.



De Graafschap zette vrijdagavond weer een belangrijke stap richting promotie. De Doetinchemse club heeft na de remise in Leeuwarden nog maximaal drie punten - uit de resterende twee duels - nodig om het eredivisieticket veilig te stellen. Volgende week vrijdag kan het karwei al afgemaakt worden in het uitduel bij Jong Ajax. Op 12 mei volgt nog de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport.



De sfeeractie was in strijd met de eerdere oproep van De Graafschap. Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp vroeg de supporters deze week nogmaals hun club zoveel mogelijk vanuit huis te steunen.