Debutant Yadir schiet De Graafschap diep in blessuretijd naar zege op Jong PSV

Rijnsburg­se Boys in topvorm voor bekerduel met De Graafschap

Rijnsburgse Boys is in topvorm voor het bekerduel met De Graafschap van komende dinsdag. De ploeg van trainer Henk Wisman won zaterdag in Haarlem met 1-3 bij Kon. HFC. Het was de vierde zege op rij voor de tweededivisionist.

16 oktober