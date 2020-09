Dekker leidt De Graafschap in besloten oefenduel langs Eintracht Braunschweig

BRAUNSCHWEIG - De Graafschap heeft vrijdagmiddag in een besloten oefenduel gewonnen van Eintracht Braunschweig. De Doetinchemse eerstedivisionist stapte na een prima optreden tegen de Duitse club, actief in de 2. Bundesliga, met een 0-1 zege van het veld.

De Graafschap gebruikte de wedstrijd tegen de voormalige Bundesligaclub om in het ritme te blijven. De Doetinchemse club komt dit weekeinde niet in actie in competitieverband. De uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles, aanvankelijk gepland voor komende zondag, is verplaatst naar dinsdag 13 oktober.

Opoku en Tutuarima

Bij De Graafschap stond Johnatan Opoku voor de eerste keer aan de aftrap. De aanvallende middenvelder - maandag als invaller trefzeker in het eerste competitieduel met FC Den Bosch (4-2 zege) - speelde 67 minuten mee. Jordy Tutuarima kreeg als linksback de kans speelminuten te maken en liet een goede indruk achter. Roland Baas en Mohamed Hamdaoui begonnen daarmee op de bank.

In het lege Eintracht Stadion, met een capaciteit van 22.100 plekken, zorgde de thuisploeg in de openingsfase voor de meeste dreiging. De Graafschap kwam daarna beter in zijn spel en liet bij vlagen goed combinatievoetbal zien. Een vloeiende aanval over vele schijven leverde na 35 minuten de openingstreffer op. Op aangeven van de sterk spelende Opoku schoot Rick Dekker uiteindelijk op fraaie wijze raak: 0-1.

Op en neer

Na rust golfde het spel op en neer. Ralf Seuntjens en invallers Jesse Schuurman en Mohamed Hamdaoui waren dicht bij de 0-2. Aan de andere kant voorkwam De Graafschap-doelman Rody de Boer met enkele knappe reddingen een tegentreffer.

Trainer Mike Snoei wisselde na de pauze volop door. In het slotkwartier werd het spel harder en maakte met name Eintracht enkele stevige overtredingen. De Doetinchemse club bleef overeind in de fysieke strijd en stapte daarmee met een 0-1 oefenzege van het veld.

Eintracht Braunschweig oefent zaterdag opnieuw, tegen Heracles Almelo. De Duitse club begint op 20 september aan de competitie. De Graafschap speelt volgende week zaterdag (16.30 uur) een thuiswedstrijd tegen Roda JC.

Eintracht Braunschweig-De Graafschap 0-1 (0-1). 35. 0-1 Dekker.

De Graafschap: De Boer; Lelieveld (75. Hilderink), Van Huizen (58. Van Heertum), Van de Pavert, Tutuarima (75. Baas); Lieftink, Dekker, Opoku (67. Opoku); Verbeek (58. Blummel (75. Mystakidis)), Seuntjens (58. Konings), Van Mieghem (46. Hamdaoui).