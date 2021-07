Dekker ruikt weer kansen na vertrek Snoei: ‘Ik wil slagen bij De Graafschap’

Zo wil Robbemond een succesfor­ma­tie neerzetten bij De Graafschap: ‘Energie en ambitie uitstralen’

27 juni DOETINCHEM - Reinier Robbemond (49) is vol enthousiasme begonnen aan zijn klus bij De Graafschap. De nieuwe hoofdtrainer wil in Doetinchem zijn voetafdruk achterlaten. Het avontuur bij de eerstedivisionist kan zijn carrière maken of breken.