Dennis te Braak: 'Niet gek dat er geen spelers meer doorbreken bij De Graafschap'

Hij was de afgelopen vier jaar hoofd opleidingen bij De Graafschap en tot anderhalf jaar geleden assistent-trainer bij de selectie. Daarvoor was Dennis te Braak ook succesvol trainer van de A-jeugd. ,,En ik ben de enige hoofdtrainer van De Graafschap die zonder puntenverlies is gebleven’’, lacht hij. Te Braak doelt op de wedstrijd De Graafschap-Almere City FC (4-1) in december 2016. Toen zwaaide hij, na het ontslag van Jan Vreman, eenmalig de scepter bij de hoofdmacht.