‘Derde spits’ is de held van De Graafschap met benutte strafschop tegen stug ADO

Voor coach Reinier Robbemond zorgde de overwinning vrijdagavond voor enorme opluchting. De Achterhoekse formatie bouwde een groot overwicht op. Het tempo van de Superboeren was ouderwets Brits, de sfeer op De Vijverberg typisch Engels. De Graafschap deed met alle passie en aanvalsdrang absoluut aan klantenbinding. Maar het rendement, toch de hoofdzaak voor succes in de top van de eerste divisie, was beneden peil. Dat Gravenberch de Verlosser werd, op het moment van diepe wanhoop, zei alles. De derde spits in de Achterhoekse pikorde vond wél een uitweg in de Haagse loopgraven.



Zo eindigde de avond in gerechtigheid. Met De Graafschap en ADO stonden twee promotiekandidaten op De Vijverberg. De Doetinchemse club was duidelijk beter. Veel attractiever ook.