Derde zege op rij voor De Graafschap

De Superboeren zijn door de derde zege op rij geklommen naar de zevende plek in de eerste divisie en staan er met negen punten uit vier duels uitstekend voor in de strijd om de derde periode.

De Graafschap begon met dezelfde elf spelers als een week eerder, toen de beloften van FC Utrecht met 7-0 werden verpulverd. Vanaf de eerste minuut werd duidelijk dat het nu niet zo makkelijk zou gaan. FC Volendam speelde compact en verdedigend en gokte op een uitval.

In de zestiende minuut kregen de Superboeren de eerste grote kans, maar topscorer Daryl van Mieghem schoot voorlangs. Zes minuten voor de pauze kapte Mark Diemers zich knap vrij, maar schoot in de handen van doelman Hoby Verhulst.

In de laatste minuut van de eerste helft was Diemers, die tegen Jong FC Utrecht ook al een hattrick scoorde, wel succesvol. Een schot van Jordy Tutuarima werd door Vehulst gekeerd, maar vervolgens belandde de bal via Volendam-verdediger Daan Klinkenberg op de lat. De rebound was een prooi voor middenvelder Diemers: 1-0.

Na rust kwam FC Volendam veel offensiever uit de startblokken en kreeg via Kevin Visser en Klinkenberg in de eerste vijf minuten twee grote kansen op de 1-1. Beide keren stond De Graafschap-doelman Filip Bednarek echter in de weg.

Aan de andere kant was De Graafschap in de 57ste minuut dicht bij de 2-0, maar Vehulst redde knap op een kopbal van Tutuarima. In de 62ste minuut was het wel raak. Na prachtig voorbereidend werk van Tutuarima maakte Diemers er met een droog schot 2-0 van.

In de 81ste minuut brak FC Volendam nog een keer uit, maar opnieuw keepte Bednarek uitstekend bij de inzet van Enzo Stroo. In de laatste minuut van de blessuretijd redden de gasten de eer nog via een schuiver van Joey Veerman: 2-1.

De Graafschap-FC Volendam 2-1 (1-0). 45. 1-0 Diemers, 63. 2-0 Diemers, 90. 2-1 Veerman.

Scheidsrechter: Bax.

Gele kaart: geen.

Aantal toeschouwers: 7.746.