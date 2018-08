Directeur De Graafschap: 'Als gastvrijheid niet werkt, dan weer verplichte buscombi'

Bekerlo­ting: Vitesse naar Volendam, De Graafschap bezoekt 'cupfighter' VVSB

25 augustus ARNHEM - Vitesse begint het avontuur in de KNVB-beker in Volendam. De Arnhemse eredivisionist speelt in de eerste ronde een uitwedstrijd bij hoofdklasser RKAV Volendam. De Doetinchemse eredivisionist De Graafschap gaat op bezoek bij tweededivisionist VVSB, dat in 2016 de halve finale haalde.