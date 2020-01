Directeur van FC Eindhoven kan protestspandoek van Graafschapfans niet waarderen

In een video die Graafschap-clubwatcher Mark van Steenbergen op Twitter zette, is te zien dat dat niet zonder slag of stoot gaat. ‘Funniest home video’, schrijft Van Steenbergen bij zijn bericht.

Boos

Het spandoek is niet het eerste protest van de fans van de Superboeren richting FC Eindhoven. De supporters zijn boos over de regels en voorwaarden rond het vervoer en voelen zich niet welkom, zo lieten zij vorige week al in een statement weten. Ze besloten de wedstrijd in Eindhoven te boycotten.