Dit zijn de protestshirts waarmee De Graafschap de boycot van supporters steunt

De aanhangers zijn boos en boycotten de uitwedstrijd van vrijdag. Dat doen ze vanwege de regels en voorwaarden rondom het vervoer naar Eindhoven. Zo zijn er maar 25 parkeerplaatsen beschikbaar gesteld in plaats van de capaciteit van 475. Een groot deel van de aanhang moet daardoor verplicht per bus naar Brabant reizen.

‘Waar houdt het op?’

Ook moeten alle fans zich vooraf registreren. ,,Waar houdt het op? We wonen niet in een IS-land en zijn gewone, Achterhoekse supporters. Maar we worden behandeld als criminelen. In Europa mag je vrij reizen, maar blijkbaar niet van de Achterhoek naar Eindhoven”, zegt Hans Boesberg, voorzitter van de supportersvereniging SV Superboeren.