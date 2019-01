Doelman Etemadi van De Graafschap terug naar Almere City FC

De Graafschap is op zoek naar een vervanger. In ieder geval totdat er een nieuwe keeper is gevonden, staat Hidde Jurjus onder de lat bij de Doetinchemse eredivisionist. Jordy Rondeel stijgt in de pikorde en is nu de tweede keus. De ploeg van trainer Henk de Jong hervat zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.