Doelman Etemadi: Van schlemiel naar held bij De Graafschap

Geëmotioneerd stapte hij van het veld. Een gevoel van opluchting en blijdschap maakte zich meester van Etemadi na afloop van de bekerwedstrijd tegen de tweededivisionist uit Noordwijkerhout.

,,Dit is heel lekker. Voor mezelf, maar zeker ook voor het team. Dat maakt me emotioneel’’, zei Etemadi, die in de voorbereiding de concurrentiestrijd verloor van Hidde Jurjus. Vorig seizoen was hij tweede keeper achter Filip Bednarek. ,,Ik heb een zwaar jaar achter de rug. Ik heb weinig gespeeld. De vorige officiële wedstrijd die ik keepte, was vorig seizoen in de beker. Toen verloren we na strafschoppen bij Kozakken Boys.’’

Revanche

Etemadi en De Graafschap namen in Noordwijkerhout revanche voor die bekerblamage. Met pijn en moeite, erkende de doelman. De Doetinchemse club moest tot het uiterste gaan. Met VVSB werd weliswaar de hekkensluiter van de tweede divisie verslagen, maar de bekerzege smaakte er niet minder om. ,,Dit geeft ons kracht. We zitten in een moeilijke periode, dan is zo’n overwinning heel lekker'', zei Etemadi.