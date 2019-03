Doelman Jurjus is op de weg terug bij De Graafschap

B-keus De Graafschap verliest oefenduel van PEC Zwolle

21 maart ZWOLLE - De Graafschap heeft donderdagmiddag in een oefenwedstrijd verloren van PEC Zwolle. De Doetinchemse eredivisionist, onlangs in competitieverband nog met 0-3 te sterk in Zwolle, ging achter de gesloten deuren van het PEC-stadion met 4-2 onderuit.