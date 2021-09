Domper voor De Graafschap ondanks late gelijkmaker van invaller Brittijn

Nadat Jong FC Utrecht er een paar maal dreigend uit was gekomen, sloeg De Graafschap voor rust toch nog toe. In de 39ste minuut haalde Rick Dekker verwoestend uit en liet doelman Fabian de Keijzer volstrekt kansloos: 1-0. Het was het eerste doelpunt van Dekker in het shirt van de Superboeren in zijn 28ste wedstrijd in de eerste divisie.



Heel lang kon De Graafschap niet genieten van de voorsprong, want zes minuten na de pauze werkte verdediger Jeffry Fortes een voorzet van Djevencio van der Kunst ongelukkig achter zijn eigen doelman Hidde Jurjus: 1-1.