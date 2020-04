Done deal: Lieftink naar De Graafschap; Vet en Van Mieghem tekenen bij

Lieftink (26) tekent bij De Graafschap een contract voor twee seizoenen, met een optie op nog een jaar.



De controleur, die ook in beeld was bij eredivisionist Heracles Almelo, genoot zijn jeugdopleiding bij Vitesse. De voetballer uit Deventer maakte bij de Arnhemse club nooit speelminuten in het eerste elftal.



In de zomer van 2016 vertrok de middenvelder naar Willem II. Bij de Tilburgse eredivisionist speelde Lieftink in drie seizoenen 44 competitieduels, waarna hij vorig jaar naar Go Ahead verkaste.