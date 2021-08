Drie op een rij: De Graafschap dendert door bij FC Emmen

Hoe goed is De Graafschap nu echt? Op die vraag kon tot vrijdagavond eigenlijk niemand een zinnig antwoord geven. Na de valse start tegen Roda(0-3) wonnen de Doetinchemmers verdiend van MVV (1-3) en NAC Breda (2-0). Maar die optredens golden niet echt als graadmeters. In Maastricht was de tegenstand pover, het ambitieuze NAC miste veel basisspelers.



Het bezoek aan De Oude Meerdijk maakte meer duidelijk. Met Emmen, na de degradatie uit de eredivisie betiteld als topfavoriet voor de titel, trof De Graafschap een tegenstander van formaat. Dat was ook snel zichtbaar, want de Drentse club wervelde bij vlagen over het veld en had met Peter van Ooijen en Jasin-Amin Assehnoun enkele handige voetballers in huis.